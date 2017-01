Pétition contre le soutien apporté à Roman Polański. mardi 29 septembre 2009.

Chers lecteurs, il s’agit d’un test de « réveil ». Oui, à l’heure actuelle, nous vivons quelque chose de tout bonnement formidable en France : le gouvernement français tente de protéger leur copain Roman Polański, qui a commis un viol sur une mineure de 13 ans en 1977 après l’avoir drogué et lui avoir administré pas mal de verres de champagne afin d’affaiblir sa résistance et son libre arbitre, et qui a usé de violence et d’intimidation pour contraindre cette dernière à avoir des actes sexuels non consentis par une personne ( viol ) et illégaux ( avec une mineure ).

Á travers les différents articles que nous allons vous soumettre, nous allons vous démontrer de manière quasi irréfutable les procédés de manipulation du gouvernement français, et des médias qui n’ont aucune indépendance. Tous ont la frousse des autorités françaises, ce qui signifie que de nombreux journalistes ne peuvent pas publier librement ce dont ils pensent en raison de la censure effectuée aux niveaux des responsables de publication. Attention, nous ne disons pas que tous les responsables de publication sont complices de cette propagande, mais il est plus qu’évident que de nombreux journaux ont soit peur d’un coup de fil des autorités, soit peur de faire dans le non politiquement correcte et subir les foudres de l’intelligentsia culturelle franco-gauloise. mip200909cpgrdk

Ce que nous constatons : tous les arguments publiés dans la presse françaises sont très facilement réfutables dès lors qu’on connait véritable les faits, à partir des sources anglophones. Dans le cas contraire, lorsqu’on se repose uniquement sur des sources francophones, il n’est pas rare de voir les mêmes arguments qui se répètent sans cesse. Tous les arguments, nous disons bien l’intégralité de l’ensemble de tous les arguments de nos détracteurs, qui sont aussi les mêmes personnes qui apportent leur soutien auprès de Roman Polański, sont d’une facilité déconcertante à démanteler.

Cette pétition est une sorte de test. En effet, vous français, francophones, ou tout personne sensibilisées par ce sujet, êtes vous en mesure d’accepter qu’on vous prenne pour des imbéciles ? Êtes vous prêts à avaler ce que dit le nouveau ministre de la culture, Frédérique Mitterrand, lorsque celui-ci ose dire « : si la France ne soutient pas « le violeur » Roman Polański, alors c’est qu’il n’y a plus de culture en France ». Á moins qu’il ne s’agissait d’un problème d’interprétation, il voulait dire « Si la France ne soutient pas Roman Polański, alors c’est qu’il n’y a plus de Cul Ture en France » ? Nous comprenons donc mieux les motivations de notre ami le nouveau ministre de la Cul Ture, puisque dorénavant la culture semble vraiment morte . Enfin non, elle n’est pas si morte que cela, il y a des artistes qui votent pour le soutien de Roman Polański, pour que ce dernier ne soit pas jugé pour ses actes, mais par contre, ils sont prêts à vous envoyer faire un séjour en tôle si vous faîtes du téléchargement illégal. On vous pousse comme des malades à la consommation, on fait exprès de vous dé-responsabiliser, et après on vient vous faire des leçons de moral. Tout se recoupe et se rassemble : Culture du Fric et Cul Ture autour du Culte de Mamon. ( Mamon : dieux de l’argent et de la perversion ). En résumé, l’internaute qui télécharge serait le méchant, mais le réalisateur qui charge son zob dans Justine est le gentil, puisque telle est l’infortune de Justine de devoir apprécier les vertus du réalisateur . Après tout, faudrait pas qu’elle en fasse tout un cinéma, ce n’était rien d ’autre qu’une traditionnelle promotion canapé, aux pays de Hollywood. ( Everybody goes to Hollywood.... ) mip200909cpgrdk

Les objectifs de cette pétition :

Est ce qu’il y des français qui acceptent que leur gouvernement se porte caution dans le soutien du réalisateur Roman Polański ; qui acceptent que leur gouvernement intervienne dans une affaire qui concerne les affaires d’un autre pays ? Est ce que ces mêmes français accepteraient que le gouvernement américain vienne interférer dans des procès français de la même manière que le gouvernement français interfère dans les affaires des gouvernements suisse et américain ? Parce que ce qui est valable pour un pays, est aussi valable pour l’autre, principe de droit international de réciprocité.

Est ce que ces français acceptent que leur gouvernement s’exprime au nom de chaque français afin de s’opposer à l’extradition de Roman Polański, qui a fuit les États Unis d’Amérique afin d’éviter de devoir faire les frais d ’un procès dont il est accusé ?

Est ce que les français acceptent cette histoire inventée de toute pièce de prescription ? En effet, déjà, tous les médias ignorent totalement ce qu’est la prescription. D’une part, ils parlent de la prescription comme si il n’existait que la prescription pour les peines pénales, alors qu’il existe plusieurs catégories de prescriptions civiles, comme l’usucapion, la prescription extinctive, la prescription acquisitive, …. D’autre part, la durée de la prescription varie selon plusieurs éléments. La durée de prescription varie suivant les crimes et les délits et leur nature, il y a aussi des exceptions prévues au code français de procédure pénale, limitative par exemple pour les cas de délit de presse à 3 mois, extinctive pour certains crimes dont notamment les crimes commis contre l’humanité où il n’existe pas de precription. La prescription change aussi suivant le pays où s’applique le droit pénal. Ainsi, pour les actes commis par Roman Polański, il n’y a pas de prescription qui s’applique aussi bien sur le sol américain comme suisse. La Suisse et les USA étant des nations souveraines, il est impossible et illégale d’imposer les règles françaises aux peuples de ces autres pays. Enfin, le délais de prescription peut être suspendu en cas de force majeure rendant impossible le traitement de la procédure pénale, et c’est exactement ce qui vient de se passer lors de la fuite de Roman Polański en 1978. Ainsi, en ayant fuit, sa responsabilité pour ses actes pouvait être demandée à n’importe quel moment en raison de son imprescriptibilité, mais d’autre part, quand bien même il y aurait eu prescription, celle-ci aurait été suspendue par la fuite. Donc, quand un média parle de prescription, il utilise un vocabulaire juridique et non pas littéraire ou philosophique. Par ailleurs, et ce n’est pas fini, la prescription n’est pas reconnue au titre des droits et libertés fondamentales. Il existe des droits et libertés fondamentales en matière de procédure pénale, mais cela ne concerne en rien la prescription.

Le principal objectif de cette procédure est clair : on ne fait pas de procès d’intention vis à vis du réalisateur, on ne demande pas sa condamnation, on ne demande pas non plus son extradition, on demande à ce que le gouvernement français ne s’exprime pas au nom du peuple français vis à vis du soutien de Roman Polański, on demande à ce que le gouvernement français cesse toute forme de pression à l’égard de leurs homologues suisses et américains, et ce dans le seul et unique but que la lumière soit faite sur toute cette histoire et que la justice soit rendue si les autorités américaines estiment qu’il doit en être ainsi.

