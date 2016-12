Dans la moindre mesure où l’épicerie polonaise polskamania aime bien reprendre nos questions, les utiliser et y répondre pour se faire de la publicité, soyons généreux, faisons nous aussi de la publicité à notre tour.

Le magasin polonais Polskamania.fr de vente de produits alimentaires, gastronomiques, culturels et artisanaux, explique à la fois les raisons de la création d’un site internet de vente en ligne, les besoins et les attentes de la clientèle, ainsi que les aspects culturels sur la vie quotidienne des personnes résidant en France et disposant ainsi de l’opportunité de consommer des produits polonais.

Avant de lancer votre projet, avez-vous lancé une étude particulière ?

« J’ai rencontré de nombreux Polonais, je n’ai donc pas fait d’étude de marché dans le sens exact du terme mais j’ai senti qu’il y avait de leur part une grande demande de produits polonais. J’ai donc ouvert un magasin polonais en ligne en octobre 2009. »

Qui sont généralement vos clients ? Des particuliers, des associations, des entreprises ?

« La plupart de mes clients sont des particuliers même si parfois certains associations font appel à moi. Au début, la clientèle du magasin était constituée uniquement de Polonais mais petit à petit les autres gens ont commencé à venir dans ma boutique et il y a des Français qui n’ont jamais mis les pieds en Pologne et qui viennent régulièrement faire leurs courses ici. J’ai aussi constaté que de nombreux Français qui ont passé leurs vacances en Pologne et qui ont beaucoup apprécié notre cuisine durant leur voyage, une fois de retour en France, viennent ici pour acheter ce qu’ils ont mangé pendant leurs vacances. »

Vous arrivent-ils de recevoir diverses demandes en conseil pour réaliser des plats polonais que certains francophones désirent réaliser pour une première expérience culinaire polonaise ?

« En effet, lorsqu’ils viennent pour la première fois, mes clients francophones me demandent souvent des conseils pour préparer leurs plats. J’ai souvent des clients d’origine polonaise qui se souviennent seulement qu’autrefois leur grand-mère leur préparait un certain plat qu’ils n’ont pas mangé depuis des années et alors ensemble nous essayons de trouver ce que cela pouvait être et comment le préparer aujourd’hui. Concernant les clients polonais, ils me disent toujours ce qu’ils souhaiteraient trouver dans ma boutique et si je constate qu’un produit est très demandé, alors j’essaie de le faire venir de Pologne. »

Quels sont les produits généralement les plus appréciés par les Français ? Voir par tout autre ressortissant non Polonais, qui viennent fréquemment dans votre magasin polonais ? Quelles types de commandes sont souvent les plus effectuées, sur quels types de produits ?

« J’ai remarqué que les Français aiment tout particulièrement les charcuteries polonaises, certains achètent parfois plusieurs kilos, certains d’entre eux reviennent pour nos équipements sportifs ou encore l’ambre polonais. »

A travers vos clients, y voyez-vous une lignée de générations polonaises qui tendent à préserver leurs traditions d’origines avec la Pologne ? Quelque part, ne pensez-vous pas que votre magasin polonais sert à réduire la distance entre la France et la Pologne ?

« Je ne sais pas. L’Europe n’est pas très grande. Varsovie est à heure trente d’avion mais c’est vrai que mon magasin polonais a certainement fait découvrir la gastronomie polonaise à mes clients Français ou d’origine polonaise. »

Comment se porte le marché en ces temps de crise économique généralisée ? Observez-vous une baisse de la fréquentation au niveau des demandes ?

« Je n’ai pas observé de baisse de fréquentation. Régulièrement, des réductions sont proposées aux clients. »

