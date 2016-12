Merci pour le transfert du commentaire, comme indiqué la personne qui s’occupe des réseaux sociaux n’est pas celle qui gère les demandes et commentaires, ils s’effectuent directement ici.

C’est le genre de commentaire dont le niveau de mauvaise foi est à la mesure du non-sens absolu et méritait même d’éviter d’y prêter attention.

Déjà, en Pologne, on a accès à la plupart des chaînes françaises . Accéder à la culture française en France, avec ou sans une connexion internet, est tout ce qu’il y a de plus facile. Chaînes de télé, oeuvres musicales et artistiques, chaînes de télévision, cours de français, alliance françaises, associations culturelles françaises, bibliothèque française....

On n’a jamais dit qu’il fallait boycotter 1 pays (à savoir la France) mais un FAI (à savoir Orange) . D’ailleurs, en France, il existe d’autres prestataires de service qui permettent d’accéder aux chaînes polonaises, comme par exemple SFR, ou Free, sauf que c’est payant.

On peut tout à fait comprendre la surprise des abonnés à Orange qui se sont vu injustement retirer des chaînes polonaises.

Les abonnés ne sont pas là pour ou contre la France, mais contre la décision arbitraire d’un prestataire de service, qui, il faut le rappeler, ils le paient chaque mois. Vous aimeriez payer pour un service, à savoir des chaînes de TV, pour apprendre que vous n’aurez pas ce POUR quoi vous payer ? En droit commercial, cela se nomme de l’arnaque

Mais pire : de la part de la société Orange, utiliser le Pologne Bashing pour se tenter de se faire dédouaner, c’est encore plus lamentable.

Nous n’avons nullement attaqué la France, par contre votre réaction reflète plus celle d’un français qui ne connaît en rien la Pologne ni ne respecte pas ce pays. Peut être avez vous des actions chez Orange ... ?

En attendant, on a été contacté en privé, via le formulaire de contact, il y a de cela quelques jours, de la part de personnes qui nous ont informé de l’affaire. Vous ne voulez pas non plus qu’on vous publie les copies des mails persos ? J’ai appris par d’autres sources que ces faits ont été confirmés. C’est même bien la Première fois, du moins depuis quelques années, qu’on vient nous demander sur un fait dont nous étions même pas au courant.

Par ailleurs, vous voyez, dans ma ville, en Pologne, je reçois les chaines françaises et étrangères via .... le câble, et ceci sans rien payer, sans même devoir passer par mon abonnement internet, parmi lesquelles on trouve aussi France Télévision . On avait rien demandé de spécial. On s’achète une nouvelle télé, il nous recherche les canaux, et la surprise, deux séries de canaux, les chaînes de TV polonais et un autre pour les chaînes étrangères, dont la France. Quelle belle surprise, on va pouvoir déconner devant notre écran dans la langue française !

Quand à mon FAI, son offre TV comprend de nombreuses chaines étrangères dont aussi France Télévision

Par ailleurs, nous avons des ressources qui ne nous filtrent pas même si notre adresse IP est en dehors de France, des sites comme

Avec ZedTv, je reçois chez moi tous les jours France Télévision http://www.pcastuces.com/logitheque/zedtv.htm

Je peux même enregistrer des émissions via zed TV, voir programmer l’enregistrement d’émissions sous windows via un script batch que je me suis concocté personnellement.

On a également accès à France Télévision via ce site aussi : http://latelegratuite.blogspot.ca/

Un collègue au boulot m’a fait savoir qu’il y a accès via une application windows

Un autre expat français m’a annoncé y accéder via une extension chrome

Il existe encore d’autres outils. on le sait, car dès qu’un nouveau vient s’installer ici et quitte pour la première fois sa douce FFrance, c’est la première question qu’on entend "comment qu’on fait pour avoir la télévision française ?"

C’est donc faux et archi faux de dire qu’on a pas accès à France Télévision ici

C’est super cool qu’au niveau des francophones habitant en Pologne on puisse accéder aux chaines françaises, et les FAI locaux tiennent leurs engagements

Par contre, vu que la communauté polonaise en France est tout de même en centuple bien plus nombreuses que les français en Pologne, je ne vois pas, mais alors pas du tout, sous quelle raison les polonais de France se verraient privés du droit d’avoir accès à leurs chaînes de télévision.

Et sur bien d’autres services : c’est un vrai plaisir ici en tant que Français d’être servi dans des tas de domaines, en services et produits français, cela évite des fois le coup de blues,

Mais par contre, nos amis polonais de France auraient le droit de fermer "leurs bouches", d’acquiescer sans rien dire et continuer à consommer culturellement français ? Vous êtes sûrs que les gens comme vous aident la France à en faire un état de droit, un état démocratique où on ne censure pas l’accès à l’information ?

De toute façon,heureusement qu’il existe internet, les gens savent s’informer et on ne peut pas censurer l’internet.