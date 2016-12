Jarylo est l’un des noms d’un dieu slave de la végétation et de la fertilité, de la guerre, des récoltes, et surtout du printemps .

Jarylo (Cyrillique : Ярило or Ярила ; Polonais : Jaryło ; Croata : Jura ou Juraj ; Serbe : Jarilo ; Slave : Jarovit)

C’est un dieu associé au retour du printemps, et le symbole très connu de Jarilo est le Kolovrat un symbole solaire.

Jarilo, fils de Perun, est aussi connu et associé à Morana, sa sœur, une déesse également liée à la fin de l’hiver et au retour du printemps.

On vous laisse écouter le morceau de musique dont le titre est Jarilo, interprété par le célèbre groupe de musique traditionnelle Percival Et c’est accessoirement un excellent groupe qui sera présent au Ragnard Rock 2016.

Origines

Cette divinité est mentionnée dans est une biographie datant du 12ième siècle de l’évêque allemand Otto de Bamberg, qui, lors de ses expéditions pour convertir les tribus païennes slaves Polabes (slaves d’Allemagne du Nord-Est, à ne pas confondre avec les slaves Sorabes d’Allemagne de l’Est), avait rencontré des festivals en l’honneur du dieu de la guerre Gerovit dans les villes de Wolgast et Havelberg. Gerovit est la traduction germanique du nom slave original Jarovit.

Jusqu’au 19ième siècle en Russie, en Biélorussie et en Serbie, des festivités en l’honneur de Jarilo furent célébrées entre la fin du printemps et le début de l’été. Les premiers chercheurs de la mythologie slave comptabilisèrent de nombreuses reliques de cérémonies païennes en l’honneur de cette divinité du printemps. En Croatie du Nord et en Slovénie du Sud, en particulier Bela Krajina, des cérémonies similaires furent appelées Jurjevo ou Zeleni Juraj ou encore Zeleni Jurij, ce qui signifie « l’homme vert ». Cette cérémonie païenne a été nominalement dédiée à Saint George dans les pays slaves méridionaux, et conserve son attribut de fête du retour du printemps.

Tous ces festivals de printemps étaient fondamentalement similaires : processions de villageois dans le pays ou à travers les villages lors de ce jour. Quelque chose ou quelqu’un est identifié comme Jarilo ou Juraj : une poupée faite de paille, un homme ou un enfant orné de branches vertes, ou une jeune fille habillée comme un homme montée sur un cheval. Certaines chansons sont chantées faisant allusion à Juraj, au retour de Jarilo d’un pays lointain à travers la mer, le retour du printemps dans le monde, avec les bénédictions, l’espoir de la fertilité et de l’abondance à venir.

Mythologie

Il s’agît d’une divinité qui dispose d’un cycle de vie, mort, renaissance permanent. Ce cycle suit celui de la vie annuelle de diverses plantes de blé, de l’ensemencement à la récolte.

Jarilo était un fils du dieu slave suprême de tonnerre, Perun, son dixième fils né lors de la dernière nuit de février . Cette nuit est célébrée sous le nom de Grande Nuit (Wielka Noc, Velja Noć ), qui marque la célébration païenne slave de la nouvelle année.

Suivant la mythologie slave, au cours de cette même nuit, l’enfant Jarilo a été volé de son père et emmené dans le monde des morts, où il a été adopté et élevé par Veles, l’ennemi de Perun, le dieu slave du monde souterrain et du bétail. Les Slaves croyaient que le monde souterrain était un monde toujours vert de l’éternel printemps et humide, avec des plaines herbeuses, où Jarilo grandi en gardant le bétail de son beau-père. Dans la géographie mythique des Slaves anciens, la terre des morts était supposée se trouver de l’autre côté de l’océan, où les oiseaux migrateurs se dirigent chaque hiver.

Avec l’arrivée du printemps, Jarilo revient du monde souterrain, et apporte le printemps et la fertilité avec lui. C’est pour cette raison qu’on organise des cérémonies de printemps de Jurjevo / Jarilo qui ont survécu dans les traditions locales . Le retour de Jarilo, sa marche s’accompagne de la re-fertilisation des terres.

Le premier des dieux à constater le retour de Jarilo au monde des vivants fut Morana, la déesse de la mort et de la nature, et aussi également une fille de Perun et la sœur jumelle de Jarilo.

Les deux de dieux tombent amoureux l’un et l’autre. Leur mariage donne lieu à une série de rituels slaves traditionnels établis . Le mariage divin entre le frère et sœur, deux enfants du dieu suprême, est célébré lors du festival du solstice d’été, aujourd’hui appelé Nuit de Kupala dans les différents pays slaves (PL : Noc Kupały ; UK : Свято Купала ; RU : Иван Купала ).

Cette union sacrée de Jarilo et Morana, divinités de la végétation et de la nature, l’abondance assurée, la fertilité et la bénédiction de la terre, a également apporté la paix temporaire entre deux grands dieux slaves, Perun et Veles, signifiant le ciel et la nuit. Ainsi, toutes les conditions préalables mythiques étaient réunies pour une récolte abondante et bénie qui viendrait d’ici la fin de l’été.

Cependant, puisque la vie de Jarilo est liée au cycle végétatif des céréales, après la récolte (qui a été rituellement considéré comme un assassinat des cultures), Jarilo également rencontre sa mort. La mythologie explique que cela est dû au fait que Jarilo fut infidèle à sa femme, alors celle-ci le tue . Cette mort plutôt macabre est en fait un sacrifice rituel, et Morana utilise des parties du corps de Jarilo pour se construire une nouvelle maison. Ceci est une métaphore mythique qui fait allusion à un rajeunissement du cosmos tout entier.

Sans son mari, cependant, Morana se transforme en une vieille sorcière frustrée, une déesse de la mort terrible et dangereuse, le gel et l’hiver arrivent et elle finit par mourir d’ici la fin de l’année. Au début de l’année prochaine, elle et Jarilo sont nés de nouveau, et l’ensemble du mythe recommence.