Le suspect a été tué dans une fusillade avec la police à Milan, selon des sources de sécurité italiennes.

Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, avait échappé à la capture depuis l’attaque de lundi qui a tué 12 personnes et en a blessé 48 autres.

Des rapports italiens disent qu’un homme a été tué dans la fusillade près de la gare de Milan après avoir été arrêté par la police lors d’un contrôle de routine dans les premières heures du vendredi.

Le ministre italien de l’Intérieur tiendra une conférence de presse plus tard dans la matinée.

Les rapports ont indiqué que l’homme a sorti un pistolet lors d’un contrôle d’identité. Il a tiré et a blessé un policier.

L’homme, qui aurait eu un billet de train de la France dans sa poche, a crié "Allahu Akbar", ou "Dieu est grand", dans le feu.

Les autorités en Allemagne et ailleurs ont été à la chasse de Amri, qui est censé être le conducteur du camion qui a percuté la foule des acheteurs sur le marché.

On a trouvé des images vidéos où apparaissait Amri à une mosquée de Berlin quelques heures seulement après l’attaque.

La vidéo, publiée par le radiodiffuseur public allemand RBB, a été prise par des policiers sur une mise en scène régulière à la mosquée, mais Amri n’était pas un suspect à cette époque.

Plus tôt, la police danoise a déclaré qu’un homme correspondant à sa description a été vu à Aalborg, à environ 450 miles au nord de la capitale allemande.

La police de la région du Jutland du Nord a déclaré que cet homme avait entre 20 et 30 ans, avec une barbe noire et portait un chapeau et des lunettes noires et portait un sac à bandoulière noir.

