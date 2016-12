Hier, au cours du journal de 13h sur TF1, les téléspectateurs avaient eu le droit de visionner un reportage sur la station montagnarde de Zakopane. Cette ville se trouve en pleine montagnes des Tatras, au sud de la Pologne. Elle accueille chaque années des milliers de touristes, dont près de 100000 qui se rendent aux bords du lac Morski Oko .

Le reportage est en soit assez sympathique, et conduira certainement le francophone en besoin de découvertes d’aller voyager vers ces magnifiques contrées qui marquent si bien l’esprit traditionnel et convivial de l’Europe Centrale

Mais quelle bourde de la part des journalistes de la chaîne. 20 secondes après le début du reportage. En effet, on y apprend que e massif des Tatras se trouve entre la Slovénie et la Pologne,, lors que ce massif se trouve plus exactement entre la Pologne et la Slovaquie. Entre la Pologne et la Slovénie, il y a d’autres pays comme la Hongrie, la République Tchèque, l’Autriche, mais alors pas du tout de massif des Tatras. Entre Bratislawa et Ljubljana, on ne parle pas des mêmes capitales, il y a au minimum 430 kilomètres et plus de 4 heures de routes , même si la distance à vol d’oiseau n’est que précisément de 299,77 kilomètres ?