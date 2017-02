Juste pour précision complète : la dernière photo représente les kluski slaskie (là où il y a des petits trous). Car sur les autres il y a bien les kluski na parze (dumpfnoodle en allemand, en français on peut dire beignets ou pains soufflés vapeur). On fait les mêmes en Alsace. Effectivement on peut les accommoder de plusieurs manières : salés avec une pièce de viande en sauce comme plat principal, ou sucrés avec des fruits, crème, yaourt nature pour dessert ou un goûter copieux. Pour les enfants en version sucrée ça marcherait aussi pour plat principal...

Chez moi, c’était soupe comme entrée et ensuite kluski na parze version sucrée.... bon appétit à tout le monde !