“Le persil tubéreux, est un légume racine très peu connu contrairement au persil frisé ou plat. Il en existe plusieurs variétés. En moyenne, il se récolte à partir de l’automne et ce pendant tout l’hiver. Il se consomme cru ou cuit. Ses feuilles ressemblent à celles du persil commun et sont aussi comestibles. Il mesure en moyenne de 10 à 20 cm de long et il est souvent « bizarrement » ramifié.

Le persil tubéreux se nomme aussi persil à grosse racine, persil d’Angleterre ou persil d’Allemagne. En anglais il se traduit par « Hamburg parsley » ou « turnip rooted parsley » ou encore « parsley root« .

Le persil tubéreux ressemble aux carottes blanches de la variété appelée « White satin » et encore d’avantage aux panais. Par contre, son odeur est nettement moins sucrée que celle du panais.

Le persil tubéreux est souvent plus ramifié que le du panais. Lorsqu’il ne l’est pas, il y a très souvent une petite collerette violette à la base des tiges.”

